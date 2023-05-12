Криминал 12 мая 2023, 00:46 Жителя Петербурга осудили за поджог квартиры с двумя детьми

Читать 360tv в

Житель Санкт-Петербурга решил убить своего знакомого и устроил поджог квартиры, в которой в момент происшествия находились двое детей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Ситуация произошла ночью 28 августа 2021 года на Дальневосточном проспекте. Злоумышленник поссорился со знакомым. В состоянии алкогольного опьянения он, пока все спали, перекрыл диваном выход, поджег его и стул на кухне. После он закрыл дверь и покинул место происшествия.

Реклама

Жители квартиры вовремя проснулись и вылезли через балкон к соседям. Пострадавшим оказали медицинскую форму. Фигуранта дела приготовили к заключению сроком на 12 лет.