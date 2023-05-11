Криминал 11 мая 2023, 00:46 Жителя Петербурга осудили за издевательства над детьми на протяжении 10 лет

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Житель Санкт-Петербурга на протяжении 10 лет измывался над своими детьми. За преступление его приговорили к пяти годам заключения в колонии. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

В период с 2012 по 2022 год злоумышленник избивал детей кулаками по голове и лицу. Также однажды он чуть не задушил свою дочь. Кроме того, мужчина наставлял на детей пневматические пистолет и ружье.

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«Однажды нанес каждому ребенку не менее 280 ударов скакалкой по спине, животу, рукам и ногам, метал в детей дротики», — отметили в ведомстве.