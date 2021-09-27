Жителя Петербурга обвинили в массовом угоне автомобилей. Теперь его ждет суд

Преступная банда похитила в Санкт-Петербурге как минимум 22 автомобиля. Одного из членов группы удалось задержать, а городская прокуратура передала уголовное дело в суд.

«Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Мужчину обвинили в краже и участии в преступном сообществе. По версии следователей, вместе с другими участниками банды задержанный похищал автомобили на территории города. Сообщники заводили двигатели машин с помощью специального устройства. Для взлома они выбирали автомобили без сигнализации. Угонщики меняли на транспортных средствах номера, а затем меняли внешний вид машины.

«В общей сложности участники преступного сообщества совершили на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области не менее 22 хищений автомобилей, причинив потерпевшим ущерб на сумму свыше 10 миллионов рублей», — уточнили в прокуратуре.

Банда орудовала в городе с июня 2014-го по декабрь 2018 года. Пойманный мужчина заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге его дело выделили в отдельное производство. Теперь документы отправят на рассмотрение в Приморский районный суд.