Жителя Петербурга лишат родительских прав за избиение новорожденной дочери

Мужчину лишат родительских прав за избиение трехмесячной дочери в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-секретаря Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Александра Попейко.

Об избиении заявили в полицию свидетели. По их словам, мужчина был в неадекватном состоянии. Уточняется, что он безработный. Сейчас готовится иск и лишении его родительских прав.

«Да, это действительно так. Сейчас органами опеки готовится исковое заявление о лишении родительских прав», — подтвердил информацию Попейко.

Девочка попала в больницу в состоянии средней тяжести, у нее диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы.