Жителя Петербурга избили на проспекте Энгельса

Жителя Санкт-Петербурга после застолья избили бейсбольной битой его знакомые. После они украли у пострадавшего деньги с карты. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Потасовка произошла 7 ноября около 12 часов дня в доме 147, корпус 2, на проспекте Энгельса. 29-летний мужчина выпивал вместе с двумя знакомыми. После застолья собутыльники напали на пострадавшего. Они избили его битой, а также сняли с его банковской карты 6 900 рублей.

Злоумышленников удалось задержать в этот же вечер. Против них возбудили уголовные дела за разбой.