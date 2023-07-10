Криминал 10 июля 2023, 17:58 Жителя Пермского края задержали по подозрению в тройном убийстве

Читать 360tv в

Правоохранители задержали жителя города Березники Пермского края, который подозревается в тройном убийстве. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на сайт Следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, задержанный выпивал алкоголь в компании своих знакомых, после чего между ними произошла ссора. В результате конфликта мужчина схватил тупой предмет и несколько раз ударил им двух мужчин и одну женщину.

Реклама

Отмечается, что от полученных травм потерпевшие скончались на месте, подозреваемый признался в содеянном.