Криминал 01 сентября 2023, 18:05 Жителя Пермского края приговорили к году колонии за кражу ноутбука из поликлиники

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В Пермском крае суд приговорил к одному году лишения свободы местного жителя, который украл ноутбук из поликлиники. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, весной этого года мужчина проник в медицинское учреждение, выбил дверь в кабинете врача и похитил оттуда компьютерную технику. После кражи злоумышленник покинул здание через дополнительный выход.

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Отмечается, что ранее местный житель уже был судим, свое очередное наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.