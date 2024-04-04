Криминал 04 апреля 2024, 14:16 Жителя Пермского края приговорили к 9 годам колонии за убийство знакомого

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Суд приговорил жителя Пермского края к девяти годам и трем месяцам лишения свободы за убийство своего приятеля. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт Бардымского районного суда.

По данным следствия, во время новогодних праздников между мужчинами произошла ссора. Во время конфликта подсудимый схватил нож и 30 раз ударил им знакомого, от полученных ранений потерпевший скончался.

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Отмечается, что отбывать свое наказание местный житель будет в колонии строгого режима.