Криминал 04 апреля 2024, 14:26 Жителя Пермского края приговорили к 6 годам колонии за убийство отца

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Ильинский районный суд Пермского края приговорил к шести годам и шести месяцам лишения свободы местного жителя за убийство собственного отца. Об этом сообщил сайт properm.ru.

По данным следствия, в новогодние праздники во время застолья между родственниками произошел конфликт. Позже подсудимый схватил нож и ударил им отца в грудь, пока тот спал. Дочь пыталась помочь потерпевшему, однако от ранений тот скончался.

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Отмечается, что свое наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.