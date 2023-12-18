18 декабря 2023, 14:03
Жителя Пермского края приговорили к 4 годам колонии за нападение на сотрудницу аптеки с ножом
В Пермском крае суд приговорил к четырем годам лишения свободы жителя Кунгура, который напал на сотрудницу аптеки с ножом. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
По данным следствия, мужчина в состоянии наркотического опьянения встретил работницу в тот момент, когда та закрывала двери аптеки. Угрожая ей ножом, подсудимый похитил из кассы более двух тысяч рублей.
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Отмечается, что украденные деньги местный житель потратил на покупку наркотиков.
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