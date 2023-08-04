Криминал 04 августа 2023, 13:34 Жителя Пермского края приговорили к 3,9 года колонии за кражу денег с чужой банковской карты

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В Пермском крае суд приговорил местного жителя почти к четырем годам лишения свободы за кражу шести тысяч рублей с чужой банковской карты. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на на сайт ГУ МВД по региону.

По данным следствия, местный житель нашел карту возле своего подъезда. Он решил не заниматься поиском владельца и оплатил ей свои личные покупки.

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Отмечается, что ранее мужчина уже был судим. Он полностью признал свою вину и выплатил потерпевшему ущерб.