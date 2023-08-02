Криминал 02 августа 2023, 14:29 Жителя Пермского края приговорили к 2 годам колонии за кражу банковской карты

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Суд приговорил жителя Пермского края к двум годам лишения свободы за кражу банковской карты. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт ГУ МВД по региону.

По данным следствия, весной этого года мужчина нашел на улице кошелек. Он взял оттуда банковскую карту и оплатил свои покупки на сумму около четырех тысяч рублей, вскоре мужчину задержали полицейские.

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Отмечается, что отбывать свое наказание местный житель будет в исправительной колонии особого режима.