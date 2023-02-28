28 февраля 2023, 14:10
Жителя Пермского края приговорили к 15 годам лишения свободы за изнасилование падчерицы
В Пермском крае суд приговорил к 15 годам лишения свободы мужчину, который в течение двух лет насиловал 10-летнюю падчерицу. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службе СУ СКР по региону.
По данным следствия, мужчина проживал с супругой и ее несовершеннолетней дочерью в одном доме. В отношении ребенка он неоднократно совершал действия сексуального характера в те моменты, когда мать уходила из дома.
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Отмечается, что отбывать наказание преступник будет в колонии строгого режима.
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