Криминал 03 мая 2023, 19:13 Жителя Пермского края приговорили к 10,5 года тюрьмы за убийство знакомого

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Жителя города Березники Пермского края приговорили к 10,5 года лишения свободы за убийство своего знакомого. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт СУ СК по региону.

По данным следствия, мужчины распивали алкоголь во время застолья, после чего между ними произошел конфликт. Осужденный жестоко избил своего знакомого табуреткой, от полученных травм потерпевший скончался.

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Отмечается, что отбывать наказание местный житель будет в колонии строгого режима.