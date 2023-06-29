29 июня 2023, 17:57
Жителя Пермского края приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство приятеля
В Пермском крае Чернушинский районный суд приговорил местного жителя к 10 годам лишения свободы за убийство приятеля. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.
По данным следствия, летом прошлого года мужчины распивали алкогольные напитки, после чего между ними произошла ссора. В результате конфликта подсудимый схватил одежду и начал душить ею потерпевшего, от полученных травм тот скончался.
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Отмечается, что отбывать наказание мужчина будет в колонии особого режима.
Преступления
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