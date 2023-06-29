Криминал 29 июня 2023, 17:57 Жителя Пермского края приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство приятеля

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В Пермском крае Чернушинский районный суд приговорил местного жителя к 10 годам лишения свободы за убийство приятеля. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

По данным следствия, летом прошлого года мужчины распивали алкогольные напитки, после чего между ними произошла ссора. В результате конфликта подсудимый схватил одежду и начал душить ею потерпевшего, от полученных травм тот скончался.

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Отмечается, что отбывать наказание мужчина будет в колонии особого режима.