Жителя Пермского края осудят за преступление 25-летней давности

По данным информагентства, пьяный мужчина познакомился с девушкой на окраине города на автобусной остановке. Он увлек ее в лес, где изнасиловал, избил и задушил.

Следствию долго не удавалось раскрыть это дело, но в мае прошлого года личность преступника установили. Он отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений.

«Решающим обстоятельством в раскрытии явилось заключение генотипоскопической судебной экспертизы, установившей почти 100-процентное совпадение генотипа обвиняемого и генотипа, выявленного на вещественных доказательствах с места преступления», — уточнили в пресс-службе ведомства.