Жителя Пермского края осудят за преступление 25-летней давности
В Пермском крае перед судом предстанет 44-летний мужчина, который летом 1994 года изнасиловал и убил несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, пьяный мужчина познакомился с девушкой на окраине города на автобусной остановке. Он увлек ее в лес, где изнасиловал, избил и задушил.
Следствию долго не удавалось раскрыть это дело, но в мае прошлого года личность преступника установили. Он отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений.
«Решающим обстоятельством в раскрытии явилось заключение генотипоскопической судебной экспертизы, установившей почти 100-процентное совпадение генотипа обвиняемого и генотипа, выявленного на вещественных доказательствах с места преступления», — уточнили в пресс-службе ведомства.