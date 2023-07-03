Криминал 03 июля 2023, 15:50 Жителя Пермского края осудили за распространение наркотиков

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В Пермском крае осудили мужчину, который распространял наркотики. Он маскировал их под камни и траву. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные сайта ГУ МВД по Пермскому краю.

Злоумышленник приехал в Губаху, чтобы сделать там тайники с запрещенными веществами. Часть изготовленных партий он замаскировал под камни и траву с помощью гипса с красителями. При мужчине находилось порядка 40 свертков с наркотиками и пакет со строительным гипсом.

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Распространителя приговорили к заключению сроком на шесть с половиной лет в колонии строгого режима.