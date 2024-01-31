Криминал 31 января 2024, 19:09 Жителя Пермского края будут судить за поджог кафе

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Жителя Пермскго края, которого обвинили в поджоге кафе, в ближайшее время ждет суд. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Как признался 36-летний обвиняемый, он поссорился с владельцем кафе. Поэтому ночью пришел к зданию и устроил поджог. Из-за сильного снега огонь не разгорелся. Воспламенился лишь один сосуд, слегка обгорела наружная отделка стены. Ущерб оценили в 15 тысяч рублей.

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