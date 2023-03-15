15 марта 2023, 13:43
Жителя Перми приговорили к 3 годам тюрьмы за изготовление наркотиков
Суд приговорил жителя Перми к трем годам лишения свободы за изготовление макового опиума. Об этом сообщил «Царьград».
По данным следствия, местные жители обратились в полицию и сообщили, что из частного дома доносится запах растворителя. В ходе обысков полицейские обнаружили в доме несколько килограммов высушенного мака и бутылки с растворительным веществом.
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Отмечается, что ранее мужчина уже был неоднократно судим.
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