Жителя Перми посадят за убийство беременной жены и маленького сына
Дело об убийстве беременной женщины и ее трехлетнего сына завершили в Пермском крае. Муж признал свою вину. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
В ведомстве уточнили, что «мотивом преступления послужила ссора, возникшая на почве имевшихся финансовых трудностей». Убийца также пытался покончить с собой, но его спасли врачи.
Мужчину обвиняют по двум статьям: «Убийство малолетнего ребенка и женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности» и «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога».