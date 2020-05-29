Жителя Перми посадят за убийство беременной жены и маленького сына

В ведомстве уточнили, что «мотивом преступления послужила ссора, возникшая на почве имевшихся финансовых трудностей». Убийца также пытался покончить с собой, но его спасли врачи.

Мужчину обвиняют по двум статьям: «Убийство малолетнего ребенка и женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности» и «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога».