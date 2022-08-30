Жителя Перми поймали на получении партии наркотиков из Испании
Сотрудники таможенной службы Перми предотвратили контрабанду наркотиков из Испании. Житель города попытался забрать гашиш, который отправили ему по почте. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Во время получения посылки из Испании, пермские таможенники совместно с сотрудниками краевого УФСБ задержали 30-летнего мужчину», — отметили в ведомстве.
В посылке находилось примерно полкилограмма наркотиков. В ходе экспертизы удалось установить, что злоумышленнику пытались отправить гашиш. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в крупном размере». Теперь ему грозит до 20 лет заключения.