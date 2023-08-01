Криминал 01 августа 2023, 19:00 Жителя Перми отправят на принудительное лечение за убийство бывшей жены и ее любовника

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Житель Краснокамска Пермского края зарезал свою бывшую жену и ее нового сожителя. Теперь 60-летнего убийцу отправят на принудительное лечение. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт Следственного управления СКР по Пермскому краю.

Тела убитых мужчина спрятал в пристрое своей квартиры. Во время расследования ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Исследование показало, что злоумышленник нуждается в принудительном лечении.