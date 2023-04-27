Криминал 27 апреля 2023, 22:49 Жителя Перми осудили за выстрел в незнакомку из ружья

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Жителя Перми приговорили к сроку за то, что он выстрели из ружья в незнакомую женщину. Об этом сообщил «Царьград».

Преступление мужчина совершил в августе 2022 года. Пострадавшая вышла на прогулку с собакой, а потом почувствовала боль в боку. Ей на помощь пришли свидетели случившегося.

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Как удалось установить, возлюбленная злоумышленника решила расстаться с ним, пока тот отбывал срок в колонии. Из-за этого после освобождения он избил бывшую девушку, а после пришел к ее дому с оружием. Однако на месте происшествия он выстрелил в незнакомку. Объяснил, зачем он сделал выстрел, мужчина так и не смог.

В результате его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и обязали выплатить моральную компенсацию девушкам.