18 мая 2023, 16:06
Жителя Перми осудили за смертельное ДТП
Жителя Березников Пермского края получил уголовный срок за смертельное ДТП. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт прокуратуры Пермского края.
Авария случилась в сентябре прошлого года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в чужой автомобиль. В результате два пассажира погибли на месте происшествия. Водитель второй машины получил серьезные травмы.
Реклама
Виновника аварии приговорили к заключению сроком на семь лет в колонии-поселении.
ДТП
Реклама
Реклама