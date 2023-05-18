Криминал 18 мая 2023, 16:06 Жителя Перми осудили за смертельное ДТП

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Жителя Березников Пермского края получил уголовный срок за смертельное ДТП. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт прокуратуры Пермского края.

Авария случилась в сентябре прошлого года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в чужой автомобиль. В результате два пассажира погибли на месте происшествия. Водитель второй машины получил серьезные травмы.

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Виновника аварии приговорили к заключению сроком на семь лет в колонии-поселении.