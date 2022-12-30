Криминал 30 декабря 2022, 22:39 Жителя Перми осудили за продажу ручки с микрофоном и наушником

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Жителя Перми осудили за продажу «шпионской» ручки. Предмет обладал микрофоном и наушником. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу краевого Следственного комитета.

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Молодого человека задержали сотрудники органов. Против него возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». На данный момент полицейские проводят расследование.