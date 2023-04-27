Криминал 27 апреля 2023, 17:22 Жителя Перми осудили на пять лет за стрельбу по незнакомке

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Жителя Перми осудили за вооруженное нападение на незнакомую женщину. Об этом сообщило «КП-Пермь».

Злоумышленник в августе 2022 года из хулиганских соображений выстрелил в незнакомую женщину из охотничьего ружья. Пострадавшую доставили в больницу. Мужчина же бросил оружие и покинул место происшествия, написало Ura.ru.

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Спустя время подозреваемого задержали. Злоумышленника приговорили к заключению сроком на пять лет колонии общего режима.