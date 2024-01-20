20 января 2024, 12:54
Жителя Перми арестовали по подозрению в двойном убийстве
СК: в Перми арестовали мужчину по обвинению в убийстве двух человек
Жителя Перми арестовали по подозрению в двойном убийстве. Об этом сообщила пресс-служба главка управления Следственного комитета по Пермскому краю.
Правоохранители предъявили ему обвинение по статье «Убийство двух человек». Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.
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По данным следствия, 17 января между 30-летним обвиняемым и двумя мужчинами 1963 и 1965 годов рождения произошел конфликт, в ходе которого он нанес оппонентам многочисленные удары колюще-режущим предметом, те скончались.
После убийства подозреваемый поджег квартиру и скрылся, однако его задержали правоохранители.
«Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы и допросили свидетелей по делу. Продолжается сбор и закрепление доказательной базы», — отметили в краевом СК.
В декабре жителя Тюмени приговорили к пожизненному заключению за убийство нового мужчины бывшей супруги и экс-тещи.
Убийства
Пермь
Следственный комитет России
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