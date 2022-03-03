Жителя Пензы заподозрили в угоне авто с помощью экскаватора

19-летнего жителя Пензенского региона заподозрили в угоне автомобиля. По версии следователей, для этих целей он использовал экскаватор. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на московское УМВД.

С заявлением в полицию обратился житель Московской области. Он рассказал, что неизвестный похитил его автомобиль с территории гаражного кооператива. Следователям удалось задержать злоумышленника. По их данным, молодой человек арендовал в Сети экскаватор, угнал машину, а после сдал ее на металлолом. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.