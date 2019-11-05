Жителя Пензы заподозрили в убийстве знакомого

По данным информагентства, в конце ноября пензенец вместе с подругой пришел к ее матери в гости. Во время совместной попойки в квартиру явился сожитель хозяйки, чье появление не обрадовало участников застолья. Мужчину не удалось прогнать.

В итоге подозреваемый сильно избил его, после чего оттащил тело к берегу реки и оставил там. Он периодически возвращался к водоему, чтобы проверить состояние потерпевшего.

«В ходе допросов он пояснил: придя к водоему в очередной раз, он обнаружил пострадавшего в воде, в связи с чем вызвал сотрудников Пензенского пожарно-спасательного центра. При извлечении мужчины из воды последний уже не подавал признаков жизни», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Экспертиза выявила, что пострадавший скончался из-за механической асфиксии в результате удавления. Возбуждено уголовное дело.