  • Жителя Пензы заподозрили в убийстве знакомого

    05 ноября 2019, 19:41

    Артур Блянихов

    В Пензе 29-летнего горожанина заключили под стражу. Его заподозрили в убийстве 56-летнего мужчины. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.

    По данным информагентства, в конце ноября пензенец вместе с подругой пришел к ее матери в гости. Во время совместной попойки в квартиру явился сожитель хозяйки, чье появление не обрадовало участников застолья. Мужчину не удалось прогнать.

    В итоге подозреваемый сильно избил его, после чего оттащил тело к берегу реки и оставил там. Он периодически возвращался к водоему, чтобы проверить состояние потерпевшего.

    «В ходе допросов он пояснил: придя к водоему в очередной раз, он обнаружил пострадавшего в воде, в связи с чем вызвал сотрудников Пензенского пожарно-спасательного центра. При извлечении мужчины из воды последний уже не подавал признаков жизни», — рассказали в пресс-службе ведомства.

    Экспертиза выявила, что пострадавший скончался из-за механической асфиксии в результате удавления. Возбуждено уголовное дело.