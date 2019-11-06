Жителя Пензы заподозрили в убийстве приятеля

По данным информагентства, 28 октября подозреваемый вместе с сожительницей распивал спиртное в гостях у своего 42-летнего приятеля. В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт из-за того, что хозяин дома не мог найти оставшийся алкоголь. Началась потасовка, гость ударил своего оппонента ногой по голове, когда тот упал на пол. Потерпевший пролежал без сознания до утра. Он скончался после госпитализации первого ноября. Возбуждено уголовное дело.