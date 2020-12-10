Жителя Пензы заподозрили в организации наркопритона
В Пензе задержали 41-летнего жителя Железнодорожного района, которого заподозрили в организации наркопритона у себя дома. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что во время осмотра дома были обнаружены разнообразные предметы, которые предназначены для изготовления и употребления запрещенных веществ. К административной ответственности привлечены завсегдатаи наркопритона. В отношении предполагаемого организатора возбуждено уголовное дело. Следующие четыре года он может провести за решеткой.