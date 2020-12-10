Жителя Пензы заподозрили в организации наркопритона

Отмечается, что во время осмотра дома были обнаружены разнообразные предметы, которые предназначены для изготовления и употребления запрещенных веществ. К административной ответственности привлечены завсегдатаи наркопритона. В отношении предполагаемого организатора возбуждено уголовное дело. Следующие четыре года он может провести за решеткой.