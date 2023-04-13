Криминал 13 апреля 2023, 18:33 Жителя Пензы заподозрили в нападении на мать-пенсионерку

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Житель Пензы стал подозреваемым в деле об угрозе убийством. По предварительным данным, он напал на свою 73-летнюю мать. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

В полицию обратилась пострадавшая. Она рассказала, что поссорилась со своим 48-летним сыном. Он схватил нож и начал угрожать убийством.

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Спустя время подозреваемого задержали. В совершении преступления он признался. При этом ранее злоумышленник уже привлекался к ответственности.