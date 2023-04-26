Криминал 26 апреля 2023, 17:48 Жителя Пензы заподозрили в краже 50 тысяч рублей с чужой карты

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Полицейские Пензы заподозрили местного жителя в краже 50 тысяч рублей. По предварительным данным, мужчина перевел деньги с чужого телефона на счет своей знакомой. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Мужчина пришел в гости, где взял чужой мобильный телефон, который лежал без присмотра. Предположительно, он решил зайти в мобильный банк и перевел деньги на счет знакомой.

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Полицейские быстро установили подозреваемого. Мужчина во всем признался. Он рассказал, что деньги успел потратить на собственные нужны. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы по статье «Кража».