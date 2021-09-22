Жителя Пензы задержали по подозрению в краже

В Пензе задержали 41-летнего жителя Первомайского района, которого заподозрили в краже. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на местные СМИ.

За помощью к правоохранителям обратился представитель одного из городских магазинов. Он заявил о пропаже робота-мойщика, стоимость которого составляла 14 тысяч рублей. Полицейские поймали подозреваемого. Выяснилось, что после кражи задержанный продал устройство неизвестному мужчине. Полученные деньги он потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.