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    26 мая 2021, 14:54

    Жителя Пензы посадят за распространение наркотиков

    Дарья Морозова

    Житель Пензы получил срок за продажу наркотиков. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

    Уточняется, что молодого человека было 10,58 грамма запрещенных веществ. Он поделил их на 17 частей и сделал тайники. В результате полиция его задержала.

    «В ходе личного досмотра у подростка обнаружено и изъято 20 свертков с наркотическим веществом общей массой 5,49 граммов», — уточнили в пресс-службе.

    В результате парня приговорили к полутора годам тюрьмы.