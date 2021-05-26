Жителя Пензы посадят за распространение наркотиков

Житель Пензы получил срок за продажу наркотиков. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Уточняется, что молодого человека было 10,58 грамма запрещенных веществ. Он поделил их на 17 частей и сделал тайники. В результате полиция его задержала.

«В ходе личного досмотра у подростка обнаружено и изъято 20 свертков с наркотическим веществом общей массой 5,49 граммов», — уточнили в пресс-службе.

В результате парня приговорили к полутора годам тюрьмы.