Криминал 14 марта 2023, 22:32 Жителя Пензы осудят по обвинению в смертельном ДТП

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В Пензе скамья подсудимых ждет 23-летнего местного жителя, которого обвинили в смертельной аварии. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональную прокуратуру.

ДТП случилось весной на улице Кулакова. По версии следствия, пьяный обвиняемый без водительских прав врезался на мотоцикле в бордюр. В результате погиб его 19-летний пассажир, который ехал без шлема.

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Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.

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