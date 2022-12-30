Криминал 30 декабря 2022, 14:37 Жителя Пензы обвинили в покушении на убийство

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Жителю Пензы предъявили обвинение в совершении покушении на убийство человека. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс».

По данным следствия, обвиняемый отдыхал в ночном заведении, где познакомился с мужчиной. В какой-то момент между ними возник конфликт из-за девушки, после чего мужчины устроили драку. Спустя некоторое время обвиняемый вернулся домой за ножом и отправился обратно в бар.

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Он ударил своего нового знакомого ножом в область груди не менее трех раз. Нападавший попытался скрыть следы преступления и оттащил раненного на заброшенную стройку. Пострадавшего обнаружили прохожие и доставили в больницу.

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