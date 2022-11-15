Криминал 15 ноября 2022, 22:18 Жителя Пензы, который насмерть избил знакомого, задержали

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Сотрудники полиции Пензы задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своего знакомого. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное УМВД.

Как удалось выяснить сотрудникам органов, мужчина, проживавший на улице Ватутина, пригласил к себе в гости знакомых мужчину и женщину. Они начали распивать алкоголь. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора. В результате гость избил пострадавшего, после чего ушел вместе с женщиной.

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На место происшествия прибыли полицейские. Обнаружив хозяина квартиры избитым, они вызвали скорую помощь и передали его медикам. В результате мужчина погиб по дороге в больницу.

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Злоумышленника удалось задержать спустя несколько часов. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к отвественности.