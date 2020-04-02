Жителя Пензы избили и ограбили в подъезде
В Пензе за помощью к правоохранителям обратился 34-летний горожанин. По словам мужчины, его избили и ограбили, передает ИА «Пенза-Пресс».
Потерпевший рассказал, что на него напали на лестничной площадке одного из домов на улице Терновского. Неизвестный мужчина избил его и отобрал телефон. Сотрудники полиции задержали подозреваемого.
Им оказался 39-летний житель Заречного, который ранее привлекался к ответственности за нарушение закона. Возбуждено уголовное дело. Следующие семь лет злоумышленник может провести за решеткой.