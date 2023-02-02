Криминал 02 февраля 2023, 22:17 Житель Пензенской области пригрозил убить девушку из-за криков ее ребенка

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В Пензенской области задержали 30-летнего местного жителя, которого заподозрили в угрозе убийством. Об этом написало ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное МВД.

В ведомстве сообщили, что пьяного мужчину разозлил крик ребенка его 23-летней возлюбленной. Девушка вступилась за него и повздорила с сожителем. В какой-то момент мужчина пригрозил, что зарежет ее. В итоге она обратилась за помощью к правоохранителям. Подозреваемый может провести за решеткой до двух лет.