Жителя Пензенской области заподозрили в убийстве жены

По данным информагентства, 23 марта подозреваемый повздорил с 31-летней супругой на фоне ревности. Он стукнул ее по лицу, а когда женщина упала, ударил в живот. Пострадавшая умерла на месте. Осознав, что жена скончалась, мужчина вызвал бригаду неотложки. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.