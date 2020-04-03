Жителя Пензенской области заподозрили в убийстве жены
В Пензенской области 34-летнего жителя Белинского района заключили под стражу. Его заподозрили в убийстве супруги, передает ИА «Пенза-Пресс».
По данным информагентства, 23 марта подозреваемый повздорил с 31-летней супругой на фоне ревности. Он стукнул ее по лицу, а когда женщина упала, ударил в живот. Пострадавшая умерла на месте. Осознав, что жена скончалась, мужчина вызвал бригаду неотложки. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.