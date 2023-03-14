Криминал 14 марта 2023, 22:34 Жителя Пензенской области заподозрили в ложном доносе на свою жену

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В Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчину заподозрили в том, что он намеренно оболгал собственную супругу. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное МВД.

Подозреваемый обратился с заявлением в полицию. Он обвинил свою жену в том, что она нанесла ему телесные повреждения.

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Выяснилось, что это не соответствует действительности — будучи пьяным, мужчина нанес себе раны сам. Решение оболгать супругу объяснилось тем, что на момент обращения в полицию пара находилась в процессе развода.

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