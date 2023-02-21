21 февраля 2023, 14:19
Жителя Пензенской области задержали по подозрению в драке
Двое мужчин подрались в Городищенском районе Пензенской области. Зачинщика драки задержали сотрудники полиции. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Мужчины распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора. Хозяин квартиры избил оппонента. В результате пострадавший получил травмы средней тяжести.
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Против зачинщика драки возбудили уголовное дело. На данный момент сотрудники органов проводят расследование.
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Драки
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