Криминал 07 июля 2023, 13:38 Жителя Пензенской области привлекут к ответственности за сбыт спецсредств для отслеживания данных в Сети

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В Пензенской области правоохранители завели уголовное дело на 39-летнего местного жителя, который продал приспособление для негласного получения информации в Сети. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на УФСБ России по региону.

Следствие выяснило, что на этом спецсредстве было установлено ПО, которое предоставляет доступ к определению местоположения, содержанию телефонных разговоров, а также фото- и видеоинформации.

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Материалы дела направили в Кузнецкий районный суд для рассмотрения по существу.