Криминал 10 января 2024, 13:29 Жителя Пензенской области приговорили к 8 годам колонии за убийство незнакомца

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Суд приговорил к восьми годам лишения свободы жителя Пензенской области, который одним ударом по голове убил незнакомого человека. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное СУ СКР.

По данным следствия, подсудимому не понравилась громкая музыка, доносящаяся из салона припаркованной возле одного из домов машины. Водитель на замечание сделать потише не отреагировал, мужчина схватил деревянную палку и ударил незнакомца.

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Отмечается, что от полученных травм потерпевший скончался на месте.