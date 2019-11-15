Жителя Пензенской области переехал грузовик

По данным информагентства, в конце июля водитель стоял в очереди на погрузку зерна. В какой-то момент он забыл опустить кузов грузовика и задел КамАЗ товарища, который стоял поблизости. Из-за столкновения мужчина потерял равновесие и упал под машину. По инерции она покатилась и переехала его. Потерпевшему удалось выжить, несмотря на множество травм.

В отношении неосторожного водителя возбудили уголовное дело. Его ждет скамья подсудимых.