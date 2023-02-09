09 февраля 2023, 15:54
Жителя Пензенской области осудят за убийство матери
Жителя села Большая Кавендра Пензенской области будут судить по обвинению в убийстве своей пожилой матери. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс».
По данным следствия, в ноябре прошлого года пенсионерка попросила своего сына помочь ей по дому. В тот день мужчина уже выпил с утра и находился в раздраженном состоянии, в результате чего не сдержался, избил свою мать и задушил ее ремнем от брюк.
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Отмечается, что местный житель признал свою вину.
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