Криминал 09 февраля 2023, 15:54 Жителя Пензенской области осудят за убийство матери

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Жителя села Большая Кавендра Пензенской области будут судить по обвинению в убийстве своей пожилой матери. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс».

По данным следствия, в ноябре прошлого года пенсионерка попросила своего сына помочь ей по дому. В тот день мужчина уже выпил с утра и находился в раздраженном состоянии, в результате чего не сдержался, избил свою мать и задушил ее ремнем от брюк.

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Отмечается, что местный житель признал свою вину.

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