28 марта 2023, 23:30
Жителя Пензенской области осудят за попытку украсть алкоголь из магазина
Житель села Старый Кряжим, который ранее уже отбывал наказание в тюрьме, попытался ограбить магазин в Кузнецке Пензенской области. Злоумышленник решил вынести оттуда алкоголь. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на данные областной прокуратуры.
Мужчина взял с полки бутылку виски и настойку, положил их в карман и попытался уйти. Продавец заметил 20-летнего рецидивиста и окликнул его, однако тот лишь ускорил шаг.
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Своими действиями он нанес торговой точке ущерб в размере 1100 рублей. Спустя время полицейские смогли задержать подозреваемого. Уголовное дело направили в суд.
Кражи
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