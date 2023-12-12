Криминал 12 декабря 2023, 17:28 Жителя Пензенской области осудили за ограбление приемщика макулатуры

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Жителю Пензенской области, который напал на приемщика макулатуры и ограбил его, вынесли приговор. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на прокуратуру региона.

В апреле мужчина выпивал с друзьями на улице Бакунина. Одни из приятелей пожаловался на конфликт с приемщиком макулатуры, работающим неподалеку. Разгоряченный мужчина пошел разбираться с обидчиком друга. Он сначала ударил его по лицу несколько раз, а когда работник пункта приема упал, забрал у него из кармана 5,5 тысячи рублей.

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Суд приговорил мужчину, уже имевшего условный срок, к 2,5 года колонии строгого режима.

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