Криминал 17 апреля 2024, 15:54 Жителя Пензенской области осудили за хранение оружия

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В Бессоновском районе осудили мужчину, который незаконно хранил у себя револьвер и боеприпасы. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу суда Пензенской области.

Сразу после того, как разрешение на оружие местного жители аннулировали, он был обязан сдать или продать его и боеприпасы. Однако мужчина хранил дома 740 граммов пороха и револьвер. Когда это обнаружили, в отношении него возбудили уголовное дело.

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Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно и шести тысячам штрафа.

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